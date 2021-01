MotoGP: a Jerez primi giri per la Honda 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nonostante il maltempo, Stefan Bradl ha compiuto i primi giri in sella alla Honda RC213V durante il secondo dei due giorni di test previsti sul circuito di Jerez il 20 e 21 gennaio. Una sessioni di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nonostante il maltempo, Stefan Bradl ha compiuto iin sella allaRC213V durante il secondo dei due giorni di test previsti sul circuito diil 20 e 21 gennaio. Una sessioni di ...

corsedimoto : MOTOGP - A #Jerez ha debuttato il prototipo #Honda #MotoGP 2021 guidato da Stefan #Bradl. Novità importanti sul tel… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Stefan Bradl inaugura il 2021 della Honda a Jerez: Primi giri di pista sotto l’acqua per il pilota tedesco e la Honda RC21… - BottoDavide : RT @gponedotcom: Jerez: la pioggia non ferma il debutto della nuova Honda MotoGP 2021: Bradl è sceso in pista sfoggiando l’ultima evoluzion… - JavierAntoln : RT @gponedotcom: TUTTE LE FOTO - La Honda RC213V 2021 a Jerez ai box e in azione con Bradl: GALLERY ESCLUSIVA - La nuova MotoGP giapponese… - dorandae_il : RT @gponedotcom: TUTTE LE FOTO - La Honda RC213V 2021 a Jerez ai box e in azione con Bradl: GALLERY ESCLUSIVA - La nuova MotoGP giapponese… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Jerez Jerez: la pioggia non ferma il debutto della nuova Honda MotoGP 2021 GPone MotoGP: a Jerez primi giri per la Honda 2021

Le cattive condizioni del meteo in Andalusia non hanno impedito a Stefan Bradl di effettuare una prima presa di contatto con la nuova RC213V ...

GALLERIA: Alcune stelle del MotoGP™ scaldano i motori

A Jerez la pioggia costringe a cambi dell’ultimo minuto ma i due giorni in pista sono stati comunque un’occasione d’oro in vista del 2021 ...

Le cattive condizioni del meteo in Andalusia non hanno impedito a Stefan Bradl di effettuare una prima presa di contatto con la nuova RC213V ...A Jerez la pioggia costringe a cambi dell’ultimo minuto ma i due giorni in pista sono stati comunque un’occasione d’oro in vista del 2021 ...