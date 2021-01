Morta Mira Furlan | addio alla “Danielle Rousseau” di Lost | aveva 65 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) È, l’attrice croata nota per aver interpretato il ruolo dinella serie tv ““.65. La sua scomparsa è avvenuta mercoledì scorso dopo una lunga malattia, ma la notizia è stata pubblicata solo ora sul suo profilo Twitter. Nata il 7 settembre 1955 a Zagabria, allora in Jugoslavia, si era laureata all’Accademia di arti drammatiche della città natale e nel 1978 era entrata nella compagnia del Teatro Nazionale di Zagabria dove interpretò numerosi ruoli ottenendo premi e riconoscimenti. Dal 1982 si dedicò al cinema etv. Tra i suoi film di maggior successo “Papà è in viaggio d’affari” di Emir Kusturica che vinse la Palma d’oro nell’edizione del 1985 del Festival di Cannes. Nel 1991 con ...