LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa, battere Ineos per continuare a sperare (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari repliche – Novità sul campo di regata: cosa cambia? – Previsioni meteo – Presentazione weekend Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata ufficiale di gara della Prada Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Grandissima attesa nel golfo di Hauraki per la prossima regata di Round Robin tra Luna Rossa ed Ineos Team UK, fondamentale in ottica qualificazione DIRETTA alla finale della manifestazione. Il team italiano è infatti costretto a vincere gli ultimi due match contro i britannici (il primo sabato, il secondo domenica) per agguantare il primo posto nel girone ed il conseguente pass per l’atto ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orari repliche – Novità sul campo di regata: cosa cambia? – Previsioni meteo – Presentazione weekend Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alladella quarta giornata ufficiale di gara dellaCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (in Nuova Zelanda). Grandissima attesa nel golfo di Hauraki per la prossima regata di Round Robin traedTeam UK, fondamentale in ottica qualificazionealla finale della manifestazione. Il team italiano è infatti costretto a vincere gli ultimi due match contro i britannici (il primo sabato, il secondo domenica) per agguantare il primo posto nel girone ed il conseguente pass per l’atto ...

La programmazione su Sky della Coppa

Vela ai massimi livelli su Sky con l’America’s Cup, la più famosa, importante, prestigiosa e antica regata di vela al mondo. La 36^edizione interamente in diretta su Sky, anche con un canale dedicato, ...

