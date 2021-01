L' indice di contagio Rt scende a 0 | 97 |  dice l' Iss

(Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - In Italia l'Rt dicovid è tornato a calare dopo cinque settimane consecutive di aumento e ora si colloca appena sotto la soglia di 1, a 0,97. E' quanto emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. Nel periodo compreso fra il 30 dicembre 2020 e il 12 gennaio 2020, si legge nel report, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici si colloca in un range fra 0,85 e 1,11, con una media ponderata pari, appunto, a 0,97.

ROMA. Si osserva una "diminuzione del rischio di una epidemia non controllata è non gestibile nel Paese dovuta principalmente ad una diminuzione della probabilità di trasmissione di SARS-CoV-2 ma in u ...Il Report settimanale dell'Iss: scendono a 9 le Regioni/Province autonome ad alto rischio, l'indice di contagio Rt cala a 0,97 ma è sopra 1 in Sicilia e in Puglia ...