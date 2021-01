La Lombardia diventa arancione dopo una settimana in rosso per un errore sui dati (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - La Lombardia dovrebbe passare da zona rossa ad arancione. Si potrebbe concludere così lo scontro sulle responsabilità che hanno condannato la regione a vestire il rosso da domenica scorsa. Al centro della polemica, i dati inviati da Palazzo Lombardia al governo, e che per il governatore Attilio Fontana non erano da zona rossa. "Il governo non ha ancora deciso. Ci sono state una serie di valutazioni all'interno della cabina di regia, che dovrebbe a breve emettere un provvedimento e sembra, dai rumors che arrivano, che effettivamente la Regione Lombardia entrerà in zona arancione", si è sbilanciato il presidente lombardo. Fontana ha poi aggiunto di credere che il ricorso al Tar del Lazio, contro la zona rossa, "abbia avuto un suo effetto, perché ha evidenziato un ... Leggi su agi (Di venerdì 22 gennaio 2021) AGI - Ladovrebbe passare da zona rossa ad. Si potrebbe concludere così lo scontro sulle responsabilità che hanno condannato la regione a vestire ilda domenica scorsa. Al centro della polemica, iinviati da Palazzoal governo, e che per il governatore Attilio Fontana non erano da zona rossa. "Il governo non ha ancora deciso. Ci sono state una serie di valutazioni all'interno della cabina di regia, che dovrebbe a breve emettere un provvedimento e sembra, dai rumors che arrivano, che effettivamente la Regioneentrerà in zona", si è sbilanciato il presidente lombardo. Fontana ha poi aggiunto di credere che il ricorso al Tar del Lazio, contro la zona rossa, "abbia avuto un suo effetto, perché ha evidenziato un ...

