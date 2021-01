Joe, Kamala e i lacrimoni collettivi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci siamo emozionati guardando l'insediamento, non ci nascondiamo: ci sono stati momenti intensi, ma anche cose buffe e significative Leggi su ilpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci siamo emozionati guardando l'insediamento, non ci nascondiamo: ci sono stati momenti intensi, ma anche cose buffe e significative

SkyTG24 : #InaugurationDay Jennifer Lopez ha cantato 'This land is your Land' durante la cerimonia di insediamento di Joe Bid… - chetempochefa : “Per curare una nazione occorre non dimenticare.” - Il presidente Joe Biden, la first lady Jill Biden, la vicepres… - TeresaBellanova : Joe Biden e Kamala Harris hanno giurato, gli Stati Uniti d'America hanno un nuovo presidente e una nuova vice-presi… - ilpost : Joe, Kamala e i lacrimoni collettivi - VanityFairIt : Nella girandola di cappotti avvistati nel giorno dell'insediamento di Joe Biden, avete anche voi notato il suo?… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Kamala Joe Biden e Kamala Harris arrivati a Capitol Hill per il giuramento Il Messaggero Joe, Kamala e i lacrimoni collettivi

Ci siamo emozionati guardando l'insediamento, non ci nascondiamo: ci sono stati momenti intensi, ma anche cose buffe e significative ...

Il discorso di Biden. Quella democrazia «fragile» si cura con valori e pazienza

Joe Biden, 46° presidente degli Stati Uniti, si è insediato in una situazione oggettivamente eccezionale e nel suo discorso inaugurale, un sincero e accorato appello al Paese più potente del mondo, lo ...

Ci siamo emozionati guardando l'insediamento, non ci nascondiamo: ci sono stati momenti intensi, ma anche cose buffe e significative ...Joe Biden, 46° presidente degli Stati Uniti, si è insediato in una situazione oggettivamente eccezionale e nel suo discorso inaugurale, un sincero e accorato appello al Paese più potente del mondo, lo ...