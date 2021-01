Horizon: Zero Dawn, morto il creatore dei dinosauri meccanici Michael Andrew Nash (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dalle pagine di ResetEra arriva la triste notizie della scomparsa di Michael Andrew Nash, ovvero colui che ha dato vita alle famose creature meccaniche che popolano il mondo di Horizon: Zero Dawn di Guerrilla Games. Andrew Nash è stato in generale un artista della programmazione che possiamo avvicinare al mondo dei videogiochi proprio per il suo lavoro sul gioco di Guerrilla. Il profilo ArtStation di Nash presenta molti dei suoi lavori, mentre su ResetEra sono state pubblicate delle immagini dei dinosauri meccanici di Horizon: Zero Dawn e anche uno dei suoi lavori per Call of Duty. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dalle pagine di ResetEra arriva la triste notizie della scomparsa di, ovvero colui che ha dato vita alle famose creature meccaniche che popolano il mondo didi Guerrilla Games.è stato in generale un artista della programmazione che possiamo avvicinare al mondo dei videogiochi proprio per il suo lavoro sul gioco di Guerrilla. Il profilo ArtStation dipresenta molti dei suoi lavori, mentre su ResetEra sono state pubblicate delle immagini deidie anche uno dei suoi lavori per Call of Duty. Leggi altro...

