Highlights febbraio 2021 – Cartoonito

(Di venerdì 22 gennaio 2021) PONY LIFE – NUOVA SERIE IN PRIMA TV FREE Dall’8, tutti i giorni, alle 16.50 Approda su(canale 46 del DTT) la nuova serie in Prima TV free, PONY LIFE. Dopo l’amatissima serie MY LITTLE PONY – L’AMICIZIA E’ MAGICA, che ha appassionato i piccoli spettatori per nove stagioni, arriva il nuovo show con protagonisti i pony più conosciuti e amati di sempre. L’appuntamento è a partire dall’8, tutti i giorni, alle 16.50. Qui protagonista sarà un gruppo interamente al femminile, che dopo la scuola affronterà ogni giorno avventure sempre nuove ed entusiasmanti. Si ritroveranno infatti in una location segreta, lontano dalle famiglie, dove impareranno il vero significato dell’amicizia. Trascorrono insieme il tempo divertendosi, preparando gustosi pancake e all’occorrenza utilizzando la magia, attraverso ...