Governo | Mulè | ‘operazione salvapoltrone è al tramonto’

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – "Le dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza, sia M5S che Pd, che ancora stamattina esaltano senza imbarazzo la pesca a strascico in Parlamento cristallizzano una verità evidente a tutti: questo Governo non può sia per i numeri che per incapacità gestire il Paese con la crisi economica e sanitaria in corso". Lo afferma Giorgio Mulè, deputato di Fi e portavoce dei Gruppi di Senato e Camera.

