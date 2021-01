Golf, PGA Tour 2021: un sorprendente Brandon Hagy chiude al comando il primo round del The American Express. Francesco Molinari buon 39* (Di venerdì 22 gennaio 2021) Archiviata la parentesi hawaiana, il PGA Tour vola in California per dar vita al The American Express (montepremi 6,7 milioni di dollari). L’evento, conosciuto in passato col nome di Desert Classic e Career Builder Challenge, ha la particolarità di svilupparsi su 2 percorsi. I Golfisti impegnati nella kermesse californiana si alternano infatti sui par 72 del West Stadium Course e del West Nicklaus Tournament Course, situati a La Quinta e Palm Desert (California, Stati Uniti). Dopo le prime 18 buche del giovedì al comando troviamo a sorpresa Brandon Hagy. Il 29enne californiano di Santa Monica piazza un ottimo -8 sul Nicklaus Tournament Course (NT) trovando 10 birdie e due bogey e coltiva una lunghezza di margine sul più immediato ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021) Archiviata la parentesi hawaiana, il PGAvola in California per dar vita al The(montepremi 6,7 milioni di dollari). L’evento, conosciuto in passato col nome di Desert Classic e Career Builder Challenge, ha la particolarità di svilupparsi su 2 percorsi. Iisti impegnati nella kermesse californiana si alternano infatti sui par 72 del West Stadium Course e del West Nicklausnament Course, situati a La Quinta e Palm Desert (California, Stati Uniti). Dopo le prime 18 buche del giovedì altroviamo a sorpresa. Il 29enne californiano di Santa Monica piazza un ottimo -8 sul Nicklausnament Course (NT) trovando 10 birdie e due bogey e coltiva una lunghezza di margine sul più immediato ...

zazoomblog : Golf PGA Tour 2021: terzo round stellare di Brendan Steele! L’americano vola al comando del Sony Open in Hawaii -… - renzo16339368 : RT @Marco_dreams: Successone di Trump: -3 banche gli hanno tagliato i finanziamenti -la PGA non disputerà più il campionato di golf sul suo… - ferro_fabiano : RT @Marco_dreams: Successone di Trump: -3 banche gli hanno tagliato i finanziamenti -la PGA non disputerà più il campionato di golf sul suo… - emamakka : RT @Marco_dreams: Successone di Trump: -3 banche gli hanno tagliato i finanziamenti -la PGA non disputerà più il campionato di golf sul suo… - Marco94607833 : RT @Marco_dreams: Successone di Trump: -3 banche gli hanno tagliato i finanziamenti -la PGA non disputerà più il campionato di golf sul suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf PGA golf PGA Tour: Taylor in testa alle Hawaii QUOTIDIANO.NET Golf, PGA Tour 2021: un sorprendente Brandon Hagy chiude al comando il primo round del The American Express. Francesco Molinari buon 39*

Archiviata la parentesi hawaiana, il PGA Tour vola in California per dar vita al The American Express (montepremi 6,7 milioni di dollari). L'evento, conosciuto in passato col nome di Desert Classic e ...

Golf: Ryder Cup '21 e Us Open, gli obiettivi di Mickelson

Da 30 anni sul PGA Tour tra vittorie, sconfitte e un Grande Slam più volte sfiorato e mai realizzato. Anche per via di sei secondi posti allo US Open. Phil Mickelson è uno dei golfisti più influenti d ...

Archiviata la parentesi hawaiana, il PGA Tour vola in California per dar vita al The American Express (montepremi 6,7 milioni di dollari). L'evento, conosciuto in passato col nome di Desert Classic e ...Da 30 anni sul PGA Tour tra vittorie, sconfitte e un Grande Slam più volte sfiorato e mai realizzato. Anche per via di sei secondi posti allo US Open. Phil Mickelson è uno dei golfisti più influenti d ...