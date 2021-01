Gigi Hadid svela per la prima volta il nome della sua bambina (Di venerdì 22 gennaio 2021) La modella, da qualche mese, è diventata mamma di una bimba Gigi Hadid, da qualche mese ha iniziato una nuova fase della sua vita. La modella, tra le più affermate nel mondo dell’alta moda ha dato alla luce una bambina, frutto dell’amore con il cantante Zayn Malik. L’artista, proprio in queste settimane, dopo un periodo di assenze dalle scene musicali è tornato con un nuovo singolo. Leggi anche: Gigi Hadid condivide alcuni ricordi con Zayn Malik La coppa, intanto, in questi mesi ha cercato di tutelarsi e di proteggere la propria privacy. Poche e ben selezionate le immagini della piccola, di cui, fino a qualche ora fa non si sapeva nemmeno il nome. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) La mo, da qualche mese, è diventata mamma di una bimba, da qualche mese ha iniziato una nuova fasesua vita. La mo, tra le più affermate nel mondo dell’alta moda ha dato alla luce una, frutto dell’amore con il cantante Zayn Malik. L’artista, proprio in queste settimane, dopo un periodo di assenze dalle scene musicali è tornato con un nuovo singolo. Leggi anche:condivide alcuni ricordi con Zayn Malik La coppa, intanto, in questi mesi ha cercato di tutelarsi e di proteggere la propria privacy. Poche e ben selezionate le immaginipiccola, di cui, fino a qualche ora fa non si sapeva nemmeno il. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

PaolaSpinolo : RT @Ele_o2: Che bello Khai come nome ?? Gigi Hadid: annunciare il annunciare il nome della nome della bambina… - romanticpoetroy : RT @Ele_o2: Che bello Khai come nome ?? Gigi Hadid: annunciare il annunciare il nome della nome della bambina… - sos_alice28 : RT @Ele_o2: Che bello Khai come nome ?? Gigi Hadid: annunciare il annunciare il nome della nome della bambina… - melloveniall : in un mondo in cui tuttx vorrebbero essere Gigi Hadid , io voglio essere Khai Malik . - sherisedior : In tutto questo la figlia di gigi hadid si chiama come mio figlio, tt bn -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi Hadid Gigi Hadid finalmente rivela il nome di sua figlia: ha origini arabe e significa “regina” Donna Fanpage Gigi Hadid svela per la prima volta il nome della sua bambina

Gigi Hadid, da qualche mese ha iniziato una nuova fase della sua vita. La modella, tra le più affermate nel mondo dell'alta moda ...

Gigi Hadid finalmente rivela il nome di sua figlia: ha origini arabe e significa “regina”

Gigi Hadid lo scorso 24 settembre è diventata mamma per la prima volta. Ha dato alla luce una bambina, di cui fino a oggi aveva sempre tenuto segretissimo il nome. Tanta la curiosità dei fan, che fina ...

Gigi Hadid, da qualche mese ha iniziato una nuova fase della sua vita. La modella, tra le più affermate nel mondo dell'alta moda ...Gigi Hadid lo scorso 24 settembre è diventata mamma per la prima volta. Ha dato alla luce una bambina, di cui fino a oggi aveva sempre tenuto segretissimo il nome. Tanta la curiosità dei fan, che fina ...