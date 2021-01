Fonseca: 'Io non mi arrendo. E la squadra è dalla mia parte'. Ma c'è un caso Dzeko (Di venerdì 22 gennaio 2021) caso Dzeko aperto nella Roma. Il capitano del club giallorosso non sarà convocato per la partita di domani contro lo Spezia: lo ha detto Paulo Fonseca in conferenza, spiegando che Dzeko 'ha riportato ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021)aperto nella Roma. Il capitano del club giallorosso non sarà convocato per la partita di domani contro lo Spezia: lo ha detto Pauloin conferenza, spiegando che'ha riportato ...

repubblica : Fonseca: 'Il sesto cambio vietato? Non sapevo fosse un problema' - Solano_56 : Una notte di riflessione per #Friedkin sul futuro di #Fonseca, al momento non c’è ancora una decisione definitiva. @ASRomaPress - FabioPignalberi : @RInfascelli @OfficialASRoma Robè andrebbero cacciati entrambi. Fonseca e Dzeko. Ma siccome un sostituto di Dzeko n… - mgpg07 : RT @romanewseu: #Fonseca: 'Dzeko? Ha risentito una botta e domani non potrà giocare' #ASRoma #RomanewsEU - TMW_radio : ??? #Maracanà @robertobernabai ??? «C'è un'assenza della società che preoccupa. Se ci sono dubbi su Fonseca, si dov… -