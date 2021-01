Facebook collabora con l’Fbi e riesamina il ‘caso Trump’ (Di venerdì 22 gennaio 2021) Facebook starebbe collaborando con l’F.b.i. per raccogliere tutte le informazioni sull’assalto al Campidoglio. Molte le segnalazioni di utenti ‘violati’ web sourceEbbene si, a quanto risulta Facebook starebbe collaborando attivamente alle indagini sull’assalto a Capitol Hill. La piattaforma social starebbe fornendo i dati degli utenti coinvolti nell’attacco del 6 gennaio scorso, all’F.B.i. La denuncia arriva da una residente di New York denunciata per aver postato sul suo profilo social le immagini della rivolta. La trumpiana , sul sito Forbes, confessa di aver subito controlli non solo sui suoi profili social. L’F.B.I, infatti, avrebbe avuto accesso al suo indirizzo Ip, indirizzo Gmail, numero di telefono e perfino ai suoi messaggi privati. La denuncia entra a gamba tesa in un dibattito mondiale sul potere delle big ... Leggi su instanews (Di venerdì 22 gennaio 2021)starebbendo con l’F.b.i. per raccogliere tutte le informazioni sull’assalto al Campidoglio. Molte le segnalazioni di utenti ‘violati’ web sourceEbbene si, a quanto risultastarebbendo attivamente alle indagini sull’assalto a Capitol Hill. La piattaforma social starebbe fornendo i dati degli utenti coinvolti nell’attacco del 6 gennaio scorso, all’F.B.i. La denuncia arriva da una residente di New York denunciata per aver postato sul suo profilo social le immagini della rivolta. La trumpiana , sul sito Forbes, confessa di aver subito controlli non solo sui suoi profili social. L’F.B.I, infatti, avrebbe avuto accesso al suo indirizzo Ip, indirizzo Gmail, numero di telefono e perfino ai suoi messaggi privati. La denuncia entra a gamba tesa in un dibattito mondiale sul potere delle big ...

leone52641 : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti colore regioni Bruno Sokolowicz #viaGluck #operepubbliche Sergio Rizzo #Bonusaffitti @g… - Marilenapas : RT @repubblica: Usa, Facebook collabora con l'Fbi per identificare i rivoltosi di Capitol Hill - AristarcoScann1 : RT @repubblica: Usa, Facebook collabora con l'Fbi per identificare i rivoltosi di Capitol Hill - ippolitipaolo74 : RT @sottoinchiesta: ???Oggi @Radio1Rai @manufalcetti colore regioni Bruno Sokolowicz #viaGluck #operepubbliche Sergio Rizzo #Bonusaffitti @g… - Mariate48641882 : RT @repubblica: Usa, Facebook collabora con l'Fbi per identificare i rivoltosi di Capitol Hill -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook collabora Usa, Facebook collabora con l'Fbi per identificare i rivoltosi di Capitol Hill la Repubblica Usa, Facebook collabora con l'Fbi per identificare i rivoltosi di Capitol Hill

E il social, rispondendo a un appello in tal senso arrivato dal mondo della politica, ha accettato. Per identificarlo, l’Fbi ha chiesto a Facebook di avere accesso ai suoi messaggi privati, all’indiri ...

Facebook collabora con l'Fbi per identificare i rivoltosi di Capitol Hill

Uno studio della George Washington University ha dimostrato che il 78% delle 92 persone già sotto indagine ha usato come strumento di riferimento le ...

E il social, rispondendo a un appello in tal senso arrivato dal mondo della politica, ha accettato. Per identificarlo, l’Fbi ha chiesto a Facebook di avere accesso ai suoi messaggi privati, all’indiri ...Uno studio della George Washington University ha dimostrato che il 78% delle 92 persone già sotto indagine ha usato come strumento di riferimento le ...