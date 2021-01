Dysterio Design crea la linea Spring

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021), il laboratorio orafo faentino, non smette di stupire. Del resto, da untivo amante della velocità come Stefano Sangiorgi, non ci si poteva aspettare diversamente. Romagnolo di nascita è cresciuto a Faenza, nella patria della Minardi, che lo ha fatto appassionare di moto e macchine fin da piccolo. Nel 2016, Sangiorgi, fonda a Faenza, il suo laboratorio orafo per rappresentare a pieno il suo concetto di Arte: “non è solore o saper disegnare ma, saper unire uno stile ad un oggetto funzionale per renderlo qualcosa a cui non si può fare a meno: una vera e propria necessità.” Tra gioielli e linee innovative, nel giro di poco tempo la porta in ferro, al numero 21 di Vicolo Pasolini, diventa l’indirizzo più ricercato da ...