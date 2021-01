Dispersione scolastica in aumento nelle Marche E la Dad non aiuta

Leggi su dire

(Di venerdì 22 gennaio 2021) ANCONA – “I rischi di una Dad prolungata sono anche legati al fenomeno della dispersione scolastica“. È il monito lanciato dal segretario generale della Uil Scuola Marche, Antonio Spaziano, in vista della ‘Giornata internazionale dell’Educazione’, in programma il 24 gennaio, che quest’anno arriva alla vigilia del rientro in classe degli oltre 72mila studenti marchigiani delle scuole superiori. Un parziale rientro alla normalità con le presenze al 50% negli istituti a partire dal 25 gennaio.