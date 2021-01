Crans-Montana startlist discesa del 23 gennaio 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Domani, sabato 23 gennaio 2021, alle ore 10.00 e meteo permettendo, si terrà il secondo appuntamento sul Mont Lachaux a Crans-Montana. Ecco la startlist completa. Crans-Montana: cosa potrebbe succedere? Sofia Goggia domani, per la seconda discesa di Crans-Montana, andrà a caccia del poker di specialità. Nonostante il meteo prometta un po’ di neve fino alla mattinata si spera che il vento non faccia scherzi e non condizioni la gara come oggi. Vedremo Sofia scendere con il pettorale n° 9. Corinne Suter ha optato invece per il 17, e Ester Ledecka, oggi seconda, partirà con il numero 7. Stuhec e Venier scenderanno per prime con Federica Brignone con il numero 3. Dopo Goggia ci saranno Lie, Tippler e poi Johnson. Non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) Domani, sabato 23, alle ore 10.00 e meteo permettendo, si terrà il secondo appuntamento sul Mont Lachaux a. Ecco lacompleta.: cosa potrebbe succedere? Sofia Goggia domani, per la secondadi, andrà a caccia del poker di specialità. Nonostante il meteo prometta un po’ di neve fino alla mattinata si spera che il vento non faccia scherzi e non condizioni la gara come oggi. Vedremo Sofia scendere con il pettorale n° 9. Corinne Suter ha optato invece per il 17, e Ester Ledecka, oggi seconda, partirà con il numero 7. Stuhec e Venier scenderanno per prime con Federica Brignone con il numero 3. Dopo Goggia ci saranno Lie, Tippler e poi Johnson. Non ...

Eurosport_IT : SUPER SOFI: IN DISCESA NON CE N'È PER NESSUNO ????? A Crans Montana @goggiasofia centra la decima vittoria in Coppa… - Eurosport_IT : SOFIA SEI MAGICA ????? Dopo Val-d'Isère e Sankt Anton, arriva la terza vittoria consecutiva per Goggia a Crans-Monta… - Coninews : LA SOLITA IMMENSA SOFIA! ?? Anche a Crans Montana @goggiasofia detta legge in discesa. Terza vittoria stagionale e… - Luca80093108 : RT @LiaCapizzi: Sofia Goggia: 'In Val d'Isere mi hanno regalato una mucca, qui c'era in palio un campanaccio e volevo regalarlo alla mucca.… - fainformazione : Goggia verso la corona di regina nella coppa del mondo di sci L'azzurra Sofia Goggia trionfa nella discesa liber… -