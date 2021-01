Covid, indice Rt sotto l’1 dopo 5 settimane. L’Iss: “9 regioni a rischio epidemia fuori controllo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Piccole novità positive sul Coronavirus in Italia. L’indice di trasmissibilità Rt torna a calare. Non accadeva da 5 settimane consecutive. Un lungo periodo in cui la corsa del virus non si è mai fermata. Adesso invece, uno stop. È di nuovo sotto la soglia limite dell’1, infatti, l’indice Rt: a quota 0,97. Il dato emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss), oggi 22 gennaio. La curva rallenta Primi segnali di miglioramento, dunque, della curva epidemiologica in Italia. Si osserva, in particolare, “una lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni“, con 339,24 casi per 100.000 abitanti nel periodo 4-17 gennaio contro i 368 per 100.000 dei 14 giorni precedenti. Rimane stabile, inoltre, la percentuale di casi rilevati ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 22 gennaio 2021) Piccole novità positive sul Coronavirus in Italia. L’di trasmissibilità Rt torna a calare. Non accadeva da 5consecutive. Un lungo periodo in cui la corsa del virus non si è mai fermata. Adesso invece, uno stop. È di nuovola soglia limite dell’1, infatti, l’Rt: a quota 0,97. Il dato emerge dalla bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità (Iss), oggi 22 gennaio. La curva rallenta Primi segnali di miglioramento, dunque, della curva epidemiologica in Italia. Si osserva, in particolare, “una lieve diminuzione dell’incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni“, con 339,24 casi per 100.000 abitanti nel periodo 4-17 gennaio contro i 368 per 100.000 dei 14 giorni precedenti. Rimane stabile, inoltre, la percentuale di casi rilevati ...

