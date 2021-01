Coronavirus, ultime news. Confini Ue restano aperti: test da zone ad alto rischio. LIVE (Di venerdì 22 gennaio 2021) Decisa nel vertice dell'Ue una stretta coordinata sui viaggi e l'inserimento nella mappa d'incidenza Covid del colore rosso scuro: a chi parte da queste zone possono essere chiesti test preventivi e quarantena all'arrivo. Il governo oggi vede i sindacati sul Recovery Plan Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 gennaio 2021) Decisa nel vertice dell'Ue una stretta coordinata sui viaggi e l'inserimento nella mappa d'incidenza Covid del colore rosso scuro: a chi parte da questepossono essere chiestipreventivi e quarantena all'arrivo. Il governo oggi vede i sindacati sul Recovery Plan

