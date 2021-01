Cacciari a Conte: “Stiamo andando verso la catastrofe. Se non sai governare vai a casa” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci pensa il filosofo Massimo Cacciari a mettere il premier Conte davanti al bivio che può essere fatale per le sorti del Paese. Ad “Otto e mezzo” su l La7, ospite di Lilli Gruber, scandisce forte e chiaro: “Presto saremo di fronti ad un bivio. O cominciamo a fare i conti come si deve, a cominciare da questo governo, o andiamo verso la catastrofe“. Per lui la crisi di governo, le chiacchiere, il mercato delle vacche in Parlamento potrebbero portare a questo punto di non ritorno. E spiega perché in studio. Cacciari: “Siamo a un bivio, Conte lo sa?” “Il recovery plan al momento è poco più di speranze e desideri”, ragiona Cacciari. “Se riescono a dare corpo e a dare assistenza e se esprimono idee rapidamente, vale la pena che il governo duri; e vale la pena cercare ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ci pensa il filosofo Massimoa mettere il premierdavanti al bivio che può essere fatale per le sorti del Paese. Ad “Otto e mezzo” su l La7, ospite di Lilli Gruber, scandisce forte e chiaro: “Presto saremo di fronti ad un bivio. O cominciamo a fare i conti come si deve, a cominciare da questo governo, o andiamola“. Per lui la crisi di governo, le chiacchiere, il mercato delle vacche in Parlamento potrebbero portare a questo punto di non ritorno. E spiega perché in studio.: “Siamo a un bivio,lo sa?” “Il recovery plan al momento è poco più di speranze e desideri”, ragiona. “Se riescono a dare corpo e a dare assistenza e se esprimono idee rapidamente, vale la pena che il governo duri; e vale la pena cercare ...

