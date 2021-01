Alberto Matano litiga con un No Mask e gli toglie il collegamento, lui grida alla censura di Stato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alberto Matano durante la puntata di ieri de La Vita In Diretta si è collegato con un barista che, sfidando l’attuale DPCM, manteneva il proprio locale aperto anche dopo l’orario stabilito dalla legge. Un ribelle contrario sia alla chiusura dei bar alle 18.00 per contrastare ipotetici assembramenti, sia all’uso delle mascherine per evitare la diffusione del CoronaVirus, dato che – quando il conduttore si è accorto che non indossava la mascherina e glielo ha fatto presente – l’inviato de La Vita In Diretta ha sottolineato quanto l’uomo sia Stato irremovibile sul non volerla indossare: “Scusi mi sono accorto solo ora che lei non indossa la mascherina” – ha sbottato un educato Albarto Matano – “Mi scuso anche con il pubblico perché è una mia mancanza, però noi di solito intervistiamo solo ... Leggi su biccy (Di venerdì 22 gennaio 2021)durante la puntata di ieri de La Vita In Diretta si è collegato con un barista che, sfidando l’attuale DPCM, manteneva il proprio locale aperto anche dopo l’orario stabilito dlegge. Un ribelle contrario siachiusura dei bar alle 18.00 per contrastare ipotetici assembramenti, sia all’uso delle mascherine per evitare la diffusione del CoronaVirus, dato che – quando il conduttore si è accorto che non indossava la mascherina e glielo ha fatto presente – l’inviato de La Vita In Diretta ha sottolineato quanto l’uomo siairremovibile sul non volerla indossare: “Scusi mi sono accorto solo ora che lei non indossa la mascherina” – ha sbottato un educato Albarto– “Mi scuso anche con il pubblico perché è una mia mancanza, però noi di solito intervistiamo solo ...

