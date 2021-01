Addio a Cecilia Mangini | l’ultima documentarista amica di Pasolini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Curiosa, sempre interessata a qualsiasi cosa. Parlava con chiunque, come un’disposta ad occuparsi di te. Una professionista sul lavoro. Non solo regista. Ma una donna che si fa poeta, giornalista, e scrittrice insieme. E’ scomparsa ieri, a Roma a 93 anni,. Riferimento per generazioni. Lei che fece della periferia romana l’angolo di paradiso, dove posare lo sguardo. Seguendo l’insegnamento del suo amico, complice e maestro Pier Paolo. Che per la prima volta nella storia, sperimentava il cinema in quei luoghi, di esilio, dimenticanza. Dove era più facile lasciarsi andare che vivere. Dove un attore non professionista, scelto dalla strada diveniva inconsapevolmente una rivelazione. La pandemia l’aveva chiusa in casa, nella sua Roma. “Mi mancano terribilmente le librerie, la mia droga”, ...