UPAS | anticipazioni 22 gennaio | Silvia e Michele indagano sulla loro aggressione

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 21 gennaio 2021)22: ecco come finirà la settimana con la soap partenopea.22: Rossella si riappacificherà con Ilaria? Nella puntata di domani, vedremo che Ilaria si scuserà con la sua ex amica Rossella, dopo averla insultata e soprattutto per ciò che è successo con Patrizio. Vedremo se la giovane la perdonerà o meno. Chiara “pressa” Vittorio Sconvolto per l’addio da parte di Alex, ma deciso a riconquistarla (ci riuscirà nonostante adesso ci sia anche la difficoltà della distanza?), Vittorio deve vedersela con Chiara sul lavoro: riuscirà a soddisfare la nuova dirigente della radio?sulaggressore Mentreaffronta gli stessi ...