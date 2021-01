Un’idea per la testa: il mullet, il taglio rock che non tramonta, anzi risorge nel 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sfrontato, irriverente, audace seduce, ma non conquista. O, almeno, non così facilmente. Eppure, il mullet di tramontare non ne vuole sapere, anzi risorge appena può. Rubato alle icone degli anni Ottanta, è tornato alla ribalta grazie alle rivisitazioni più moderne e contemporanee dei saloni e ai recenti cambi look delle star, vedi Miley Cyrus, una vera mullet addicted ormai, ma anche Maisie Williams e Rihanna, è il taglio che divide, c’è chi lo ama e chi lo odia, eppure anche quest’anno ci viene riproposto tra i trend più forti di stagione. Perché? È di facile gestione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 gennaio 2021) Sfrontato, irriverente, audace seduce, ma non conquista. O, almeno, non così facilmente. Eppure, il mullet di tramontare non ne vuole sapere, anzi risorge appena può. Rubato alle icone degli anni Ottanta, è tornato alla ribalta grazie alle rivisitazioni più moderne e contemporanee dei saloni e ai recenti cambi look delle star, vedi Miley Cyrus, una vera mullet addicted ormai, ma anche Maisie Williams e Rihanna, è il taglio che divide, c’è chi lo ama e chi lo odia, eppure anche quest’anno ci viene riproposto tra i trend più forti di stagione. Perché? È di facile gestione.

