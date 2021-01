Ufficiale: il Monaco presta il giovane Pavlovic al Cercle Brugge (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Monaco ha comunicato di aver ceduto in prestito Strahinka Pavlovic, difensore 19enne che va a rinforzare il Cercle Brugge, club satellite dei monegaschi. Il serbo non ha praticamente mai trovato spazio sotto la gestione di Niko Kovac nonostante sia stato preso in estate per 10 milioni di euro. Strahinja Pavlovic en prêt au @Cercleofficial jusqu'à la fin de saison. https://t.co/OrCQ5HcwZe — AS Monaco (@AS Monaco) January 21, 2021 Foto: Twitter Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ilha comunicato di aver ceduto in prestito Strahinka, difensore 19enne che va a rinforzare il, club satellite dei monegaschi. Il serbo non ha praticamente mai trovato spazio sotto la gestione di Niko Kovac nonostante sia stato preso in estate per 10 milioni di euro. Strahinjaen prêt au @official jusqu'à la fin de saison. https://t.co/OrCQ5HcwZe — AS(@AS) January 21, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

