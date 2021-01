Roma. ‘Signora può prestarmi un euro?’: poi la minaccia e scappa con i soldi (Di giovedì 21 gennaio 2021) La pandemia di questi tempi sta provocando diversi effetti collaterali: uno tra tutti è decisamente l’aumento delle rapine. L’ultima, in ordine di tempo, ci viene segnalata in zona Pietralata da una donna, proprio la stessa che è stata vittima del furto. E’ successo davanti il parco giochi Pavolandia, in via Filippo Meda: qui, una signora è stata avvicinata da un ragazzo giovane, circa vent’anni, per poi essere derubata. Il ragazzo dai capelli ricci – così lo ha descritto la vittima – si è avvicinato alla signora senza indossare la mascherina e le ha chiesto chiesto un euro. Leggi anche: Roma, nuovo cluster a Rebibbia, 14 positivi. Anastasìa: ‘E’ uno stillicidio’ All’esitazione della donna, però, quello che si è rivelato essere un bandito l’ha prima minacciata con un oggetto tagliente ordinandole di darle i soldi, poi si è dato alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 21 gennaio 2021) La pandemia di questi tempi sta provocando diversi effetti collaterali: uno tra tutti è decisamente l’aumento delle rapine. L’ultima, in ordine di tempo, ci viene segnalata in zona Pietralata da una donna, proprio la stessa che è stata vittima del furto. E’ successo davanti il parco giochi Pavolandia, in via Filippo Meda: qui, una signora è stata avvicinata da un ragazzo giovane, circa vent’anni, per poi essere derubata. Il ragazzo dai capelli ricci – così lo ha descritto la vittima – si è avvicinato alla signora senza indossare la mascherina e le ha chiesto chiesto un euro. Leggi anche:, nuovo cluster a Rebibbia, 14 positivi. Anastasìa: ‘E’ uno stillicidio’ All’esitazione della donna, però, quello che si è rivelato essere un bandito l’ha primata con un oggetto tagliente ordinandole di darle i, poi si è dato alla ...

