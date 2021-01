Ritardi e tagli Pfizer, serve riprogrammare Vaccini, slitta l’avvio per gli over 80 (Di giovedì 21 gennaio 2021) La campagnaRitardi e tagli di Pfizer. Lucchini: «Modifiche alla programmazione per garantire i richiami». Mercoledì al Papa Giovanni consegnate 2.340 dosi, all’Asst Bergamo Est 1.170. Alla Ovest dal 24 al via la 2a profilassi. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 21 gennaio 2021) La campagnadi. Lucchini: «Modifiche alla programmazione per garantire i richiami». Mercoledì al Papa Giovanni consegnate 2.340 dosi, all’Asst Bergamo Est 1.170. Alla Ovest dal 24 al via la 2a profilassi.

webecodibergamo : La situazione dei vaccini. - infoitsalute : Vaccino Pfizer, da tagli e ritardi richiamo a rischio per 54mila italiani - lavocedelne : Vaccino Pfizer e ritardi in Italia: “A metà febbraio solo 45% dosi “ - giornaleradiofm : 'Stallo delle interlocuzioni con l'azienda, necessario condividere distribuzione': Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute)… - v3rd3acqua : RT @Adnkronos: #Vaccino Pfizer, da tagli e ritardi richiamo a rischio per 54mila italiani -