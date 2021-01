Pietro Benassi nominato sottosegretario con delega ai Servizi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’ambasciatore, attuale consigliere diplomatico del premier Giuseppe Conte, è statoconaisegreti. Il Consiglio dei ministro convocato in serata da Conte e terminato intorno alle 23 ha ufficializzato l’assegnazione dellache è stata anche al centro degli attacchi di Matteo Renzi.era uno dei nomi più accreditati: romano, 63 anni a giugno, è stato ambasciatore a Berlino fino a giugno del 2018, prima di essere chiamato a Palazzo Chigi dal premier Conte come suo consigliere diplomatico. Con l’assegnazione dellaaisegreti si sblocca anche l’impasse per altre nomine, legate ai “vice direttori” dell’intelligence interna, esterna e del ...