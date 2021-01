Nocera Superiore: un vigile positivo al Covid, chiusa la caserma della Municipale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, ha emanato un’ordinanza per disporre la chiusura del comando di Polizia Municipale dopo l’accertamento di un caso di positività al Covid-19 di un vigile. Gli uffici resteranno quindi chiusi da venerdì 22 gennaio a lunedì 1 febbraio per prevenire un eventuale diffusione del contagio disponendo la sanificazione dell’intero perimetro e dei mezzi in dotazione abitualmente utilizzati dai vigili urbani di Nocera Superiore. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di, Giovanni Maria Cuofano, ha emanato un’ordinanza per disporre la chiusura del comando di Poliziadopo l’accertamento di un caso di positività al-19 di un. Gli uffici resteranno quindi chiusi da venerdì 22 gennaio a lunedì 1 febbraio per prevenire un eventuale diffusione del contagio disponendo la sanificazione dell’intero perimetro e dei mezzi in dotazione abitualmente utilizzati dai vigili urbani di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

