No Tav, pene ridotte in appello bis maxiprocesso (Di giovedì 21 gennaio 2021) pene ridotte per i 33 attivisti No Tav imputati nel processo di appello bis per gli scontri avvenuti in Valsusa nel giugno e luglio 2011. Lo ha deciso la Corte d'appello di Torino. La decisione è giunta al termine di una camera di consiglio durata 12 ore. La pena più alta comminata è di 2 anni la più bassa di sei mesi. "Il messaggio della sentenza è che le manifestazioni che si svolgono con queste modalità continuano a costituire reato e sono sanzionate. L'impianto accusatorio ha retto perfettamente". È il commento del procuratore generale Francesco Saluzzo. "Sono passati 10 anni dai fatti – ha spiegato – e molti episodi sono caduti in prescrizione. Ma le condanne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ci sono state". Dunque i giudici hanno operato sensibili riduzioni di pena, rispetto alle sentenze ...

