No | George Soros non è stato arrestato in Germania «da un commando americano»

Leggi su facta.news

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Il 19 gennaio 2021 su Facebook èpubblicato un post in cui si sostiene chesarebbearrein«da undell’aeronautica americana lunedì 18 gennaio alle ore 0:30 GMT (0:30) e trasferito a New York». Il post prosegue sostenendo che l’arresto dell’imprenditore e filantropo, bersaglio da anni di diverse teorie del complotto a tema immigrazione, «sarà reso pubblico dal Procuratore generale solo tra dieci giorni». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale, in nessun comunicato delle autorità preposte, né della Open Society Foundations (la rete di fondazioni di) e in nessun account social dell’imprenditore (qui e qui). Si tratta quindi di una ...