Mandzukic al Milan ' Bel gruppo e primi | pronto a dare una mano'

(Di giovedì 21 gennaio 2021)O - "Sono molto contento di essere al, mi stavo preparando per questa opportunità e ho trovato una bellissima atmosfera sia nelche con il mister, la squadra è prima in classifica e ...

AntoVitiello : Con l'arrivo di #Mandzukic (domani alle 14 la prestazione dell'attaccante croato) il #Milan valuta la possibilità d… - AntoVitiello : Lavoro atletico per #Kjaer, il fastidio alla schiena c'è ma il danese stringerà i denti. Difficilmente #Bennacer ci… - DiMarzio : #Milan | #Mandzukic: 'Sono sempre pronto e nell’ultimo periodo mi sono allenato tanto' - AntGori : RT @gippu1: Di seguito: - #Mandzukic posa con la maglia del #Milan insieme a Maldini e Massara (21.01.2021) - Mughini esalta Mandzukic a Ti… - manoACM1899 : RT @gippu1: Di seguito: - #Mandzukic posa con la maglia del #Milan insieme a Maldini e Massara (21.01.2021) - Mughini esalta Mandzukic a Ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic Milan

(askanews) - 'Sono felice di essere qui, aspettavo un'opportunità così. Mi sono sempre allenato duramente. Sono pronto, altrimenti non avrei mai accettato'. Parola di Mario Mandzukic che torna in Ital ...Mandzukic si presenta Mandzukic, Instagram. Parte subito dalle sue condizioni fisiche Mandzukic: “Mi stavo preparando da diversi mesi, mi sono allenato duramente, se non fossi s ...