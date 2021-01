LIVE Olanda-Francia 1-1, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: inizio equilibrato (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’40” Gol Francia. Beduina vincente di Mahieu! Olanda-Francia 1-1 7’35” Gol Olanda. L’Olanda passa al primo affondo con Wolves, che segna dal centro! Olanda-Francia 1-0 inizio PRIMO QUARTO 15.55 Se l’Olanda dovesse arrivare prima, sabato potrebbe incrociare l’Ungheria, in caso contrario potrebbero affrontare la Grecia. Per l’incrocio ai quarti occorrerà attendere Israele-Kazakistan di questa sera. 15.51 La situazione nel Gruppo B: Grecia prima, Ungheria seconda. L’Olanda può scegliere in quale parte del tabellone inserirsi. 15.43 Se l’Olanda batterà di almeno 14 reti le transalpine allora sarà prima, altrimenti l’Italia ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’40” Gol. Beduina vincente di Mahieu!1-1 7’35” Gol. L’passa al primo affondo con Wolves, che segna dal centro!1-0PRIMO QUARTO 15.55 Se l’dovesse arrivare prima, sabato potrebbe incrociare l’Ungheria, in caso contrario potrebbero affrontare la Grecia. Per l’incrocio ai quarti occorrerà attendere Israele-Kazakistan di questa sera. 15.51 La situazione nel Gruppo B: Grecia prima, Ungheria seconda. L’può scegliere in quale parte del tabellone inserirsi. 15.43 Se l’batterà di almeno 14 reti le transalpine allora sarà prima, altrimenti l’Italia ...

infoitsport : LIVE Italia-Olanda 7-7, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: finisce pari, ora conterà la differenza reti nei match c… - zazoomblog : LIVE Italia-Olanda 4-5 Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: Chiappini trova il pari! - #Italia-Olanda #Preolimpico - zazoomblog : LIVE Italia-Olanda 1-2 Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: terminato il primo quarto - #Italia-Olanda #Preolimpico - blab_live : #Olanda #EersteDivisie: analisi, quote, variazioni e #pronostici dei posticipi della giornata 20 - blab_live : #Pronostici #Olanda #Eredivisie Giornata 17: quote, marcatori, news e analisi by #Ajax1 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olanda LIVE Olanda-Francia, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: le neerlandesi vorranno incrociare la Grecia? OA Sport LIVE Calciomercato Milan, notizie in tempo reale: Tomori entro stasera, Firpo lontano

LIVE Calciomercato Milan. Le notizie aggiornate in tempo reale sui possibili trasferimenti in entrata e in uscita ...

Il 19% della popolazione mondiale è esposto al rischio di subsidenza

È l’abbassamento della superficie del terreno causato dall’estrazione dei fluidi sotterranei. A rischio sono soprattutto le zone agricole e le aree densamente popolate, con conseguenze sociali ed econ ...

LIVE Calciomercato Milan. Le notizie aggiornate in tempo reale sui possibili trasferimenti in entrata e in uscita ...È l’abbassamento della superficie del terreno causato dall’estrazione dei fluidi sotterranei. A rischio sono soprattutto le zone agricole e le aree densamente popolate, con conseguenze sociali ed econ ...