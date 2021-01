La triste fine di Trump | dalla grazia a Bannon alla minaccia | “Torneremo”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Sono le 17.41, ore italiane, e la scena è questa: una donna americana di origini indiane e giamaicane per la prima volta nella storia degli Stati Uniti pone la mano sinistra sulla Bibbia e la destra all’insù. E davanti al giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor giura di servire fedelmente il suo Paese in qualità di vicepresidente. A Capitol Hill, davanti a Kamala Harris, ad assistere ci sono i presidenti Bill Clinton, George Bush e Barack Obama. C’è anche Mike Pence, repubblicano e vicepresidente di quel presidente che ha preferito disertare l’insediamento del suo successore. E infatti, proprio pochi istanti prima del giuramento del numero due di Joe Biden, l’elicottero di Donaldatterra in Florida, nella sua residenza di Mar-a-Lago. Un grande assente, decollato da Washington con una promessa: “Arrivederci, in qualche modo”. Lui ...