Istruzione, ancora incertezza sugli Esami di Maturità 2021: tutte le ipotesi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il dibattito politico attorno all’Istruzione resta acceso. La questione legata ai prossimi Esami di Maturità tiene banco: le ipotesi per i maturandi 2021. Possibile un maxi orale. La diatriba sull’Istruzione assume nuovi contorni, continua il dibattito fra le forze politiche sulla questione ingressi: come tornare a scuola diventa prioritario, gli ingressi scaglionati sono una consuetudine L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il dibattito politico attorno all’resta acceso. La questione legata ai prossimiditiene banco: leper i maturandi. Possibile un maxi orale. La diatriba sull’assume nuovi contorni, continua il dibattito fra le forze politiche sulla questione ingressi: come tornare a scuola diventa prioritario, gli ingressi scaglionati sono una consuetudine L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

xcoryhug : @matildebosetti D’accordissimo con te. Io la maturità l’ho fatta ancora due anni fa ma non è possibile che la minis… - SimoneBonzanini : @vanabeau @DiventandoJeeg Se arriva Trump è ancora perché chi era al potere ha fatto in modo che rimanesse questo s… - borrillo62 : @nexoslaika @AzzolinaLucia la lega con la quale i 5s hanno governato come la chiama? Io la definisco destra, ancora… - Patrizi38016949 : @Adnkronos Solo???? È perché non agli interni o alla difesa o meglio ancora all'istruzione!!! Uno come lui dobbiamo… - il_dipendente : @Tormento00 @Pupi18054216 Ancora dietro al titolo si va, quanto siamo lontani dal miglioramento? Tanto. Se ammetti… -