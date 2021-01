Inauguration Day, la poesia di Amanda Gorman: 'Ricostruiremo, ci riconcilieremo e ci riprenderemo' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Usa, 21 gennaio 2021 'Ricostruiremo, ci riconcilieremo e ci riprenderemo', ha detto con la voce ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Usa, 21 gennaio 2021 ', cie ci', ha detto con la voce ...

Ultime Notizie dalla rete : Inauguration Day Inauguration Day - TUTTI I VIDEO ANSA Nuova Europa Sui gradini di Capitol Hill è nata una stella: ecco chi è Amanda Gorman, la 22enne poetessa che ha emozionato all’inauguration day di Biden

Amanda aveva avuto carta bianca, e in "The Hills We Climb", ispirato al tema dell'Inauguration Day "America United", ha evocato "un nuovo capitolo" senza glissare sulle divisioni che hanno preceduto l ...

Usa, il messaggio di Obama, Bush e Clinton per il neo presidente Biden

Per l'insediamento di Joe Biden, gli ex presidenti Obama, Bush e Clinton hanno registrato un messaggio che elogia la pacifica transizione dei poteri.

Amanda aveva avuto carta bianca, e in "The Hills We Climb", ispirato al tema dell'Inauguration Day "America United", ha evocato "un nuovo capitolo" senza glissare sulle divisioni che hanno preceduto l ...