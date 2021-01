Il regalo di Gattuso a Pirlo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Gattuso regala la Supercoppa a Pirlo: Agnelli e De Laurentiis riflettano bene sul futuro di Juve e Napoli Sono amici: e da amico Gattuso ha fatto un grande favore ad Andrea Pirlo. Perché il ringhio del Napoli è stato quello di un micetto timido, che quasi si è consegnato alla Juventus. Si dirà: ma Szczesny Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 gennaio 2021)regala la Supercoppa a: Agnelli e De Laurentiis riflettano bene sul futuro di Juve e Napoli Sono amici: e da amicoha fatto un grande favore ad Andrea. Perché il ringhio del Napoli è stato quello di un micetto timido, che quasi si è consegnato alla Juventus. Si dirà: ma Szczesny Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

