Il reato contestato a Cesa è associazione a delinquere semplice

AGI - È associazione per delinquere semplice (e non concorso esterno in associazione mafiosa come si era appreso in un primo momento da fonti investigative) il reato contestato a Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc, nell'ambito dell'operazione "Basso profilo" coordinata dalla Dda di Catanzaro. La precisazione è stata fatta nel corso della conferenza stampa degli inquirenti svoltasi nella sede della Corte d'Appello del capoluogo calabrese.

In totale sono 50 i destinatari di misure cautelari nell'ambito dell'operazione "Basso profilo" della Dia, coordinata dalla Dda di Catanzaro ...

