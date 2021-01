Gli studenti occupano le strutture: il virus intanto sembra rallentare (Di giovedì 21 gennaio 2021) Negli ultimi giorni sembra calare il numero dei contagi, si va verso, si spera, una nuova fase per l’emergenza. Gli studenti intanto protestano. Terapia intensiva (Facebook)I contagi sul dato nazionale sembrano calare, qualche esperto, parlando a livello internazionale, riferendosi all’Europa parla di una marcia del contagio che sembra aver rallentato e che c’è la speranza di entrare in una fase molto più tranquilla. Fase che consentirebbe al meglio la progettazione di una efficace campagna di vaccini, capace di somministrare le due dosi necessarie a quante più persone possibili nel minor tempo. In Italia la situazione nazionale vede un calo lieve dei contati, anche se persistono in varie regioni degli andamenti più aggressivi del contagio. Oggi anche il Lazio non ... Leggi su chenews (Di giovedì 21 gennaio 2021) Negli ultimi giornicalare il numero dei contagi, si va verso, si spera, una nuova fase per l’emergenza. Gliprotestano. Terapia intensiva (Facebook)I contagi sul dato nazionaleno calare, qualche esperto, parlando a livello internazionale, riferendosi all’Europa parla di una marcia del contagio cheaver rallentato e che c’è la speranza di entrare in una fase molto più tranquilla. Fase che consentirebbe al meglio la progettazione di una efficace campagna di vaccini, capace di somministrare le due dosi necessarie a quante più persone possibili nel minor tempo. In Italia la situazione nazionale vede un calo lieve dei contati, anche se persistono in varie regioni degli andamenti più aggressivi del contagio. Oggi anche il Lazio non ...

Tg3web : Gli studenti veneti delle superiori non torneranno a scuola prima di febbraio, il Tar del veneto ha respinto l'ista… - RegioneLazio : Prosegue la nostra campagna: Scuola Sicura Gli studenti dai 14 ai 18 anni che vogliono effettuare un tampone nella… - marattin : Gli studenti italiani sono quelli che - dall’inizio del COVID - sono andati a scuola di meno. E siamo primi per dis… - Prof_Tenebre : @91Sara17 Book, look, moon, wolf, fruit, suit... Tutte quelle con la u. Non riesco a fare le u inglesi, per non vol… - albegianlu1 : RT @il_pucciarelli: 25 / Chi sono gli aderenti al nuovo partito? Operai?? (57%, tra questi in primis edili, meccanici e ferrovieri), contadi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli studenti Gli studenti di Palermo ricordano Rocco Chinnici Tecnica della Scuola Maturità 2021, torna la bocciatura

Maturità 2021: "esame serio e completo"

Maturità 2021, torna la bocciatura: i docenti potranno decidere di non ammettere all'esame gli studenti. Tutte le novità sull'esame ...Maturità 2021, l'esame non sarà light: ecco cosa ha detto la Ministra Azzolina a proposito dell'esame di Stato ...