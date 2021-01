(Di giovedì 21 gennaio 2021) Laquest’anno sembra stonare un po’. Tra distanziamenti sociali, mascherine e poco contatto fisico, glici mancano. E non poco. Quanto fa bene uno? Lasciarsi andare nelle braccia di qualcuno a cui vogliamo bene. Eppure, questo ignobile virus ha stravolto le nostre vite e ci ha tolto anche quelle “piccole cose” che, invece, abbiamo capito essere davvero importanti. La: ecco come è nata, di chi è stata l’idea Lasi festeggia in molti Paesi, ma ha radici lontane: siamo nel 1986 e tutto è partito dagli Stati Uniti, da un’idea di Kevin Zaborny. Perché non istituire ...

Agenzia_Ansa : Giornata mondiale degli abbracci, con il #Covid c'è la crisi di astinenza. Un toccasana contro #ansia e #stress. Il… - SkyTG24 : Il 21 gennaio è la Giornata Mondiale degli Abbracci, ecco perché fanno bene - CorriereCitta : Giornata mondiale degli abbracci 2021: frasi e immagini da inviare su WhatsApp e Facebook… - Sleepingcurse23 : RT @nonlosoioboh: Finalmente una giornata mondiale che mi piace???? Ah non vi riferite a questi? Ah no? #GiornataMondialeDegliAbbracci https:… - comfortaeble : buona giornata mondiale dell’abbraccio amici -

