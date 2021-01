Gf Vip. Dayane Mello, il gesto choc contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: 'Vergognati' (Di giovedì 21 gennaio 2021) Dayane Mello, il gesto choc contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: ' Vergognati '. Pochi minuti fa, il Grande Fratello ha lanciato un nuovo gioco per gli inquilini della Casa. Al suono della sirena, ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021), il. Fan: ''. Pochi minuti fa, il Grande Fratello ha lanciato un nuovo gioco per gli inquilini della Casa. Al suono della sirena, ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... DAYANE! #GFVIP - infoitcultura : Gf Vip. Dayane Mello, il gesto choc contro Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Vergognati» - nonidentificat : @Steph3nie1 Ahhhhh tu hai guardato il 'GF vip Dayane santa edition' altrimenti sei proprio fuoristrada - nonidentificat : @Ruf250 Ma voi guardate il GF vip o un programma tutto vostro? Rosalinda ha spinto Dayane per non far bere di nuovo… - nonidentificat : @Lilly10900 Ma voi guardate il GF vip o un programma tutto vostro? Rosalinda ha spinto Dayane per non far bere di n… -