Faq dpcm, le regole per gli spostamenti: novità su ricongiungimento con il partner (Di giovedì 21 gennaio 2021) Faq dpcm gennaio 2021 – Ultimi aggiornamenti. Il Governo ha pubblicato le nuove faq aggiornate all’ultimo dpcm. Sul sito ufficiale di palazzo Chigi con le risposte alle domande relative al dpcm del 16 gennaio. Tante le novità contenute nel documento: sarà consentito raggiungere le seconde case anche in altre Regioni, come pure ricongiungersi col partner, anche se si vive in città o regioni diverse. Stop all’asporto per pub e bar dopo le 18. In zona gialla restano chiuse ancora palestre e piscine, ma si può andare nei circoli sportivi per svolgere attività all’aperto. Andiamo a vedere cosa si potrà fare nel dettaglio. leggi anche l’articolo —> Covid, con la vitamina D meno decessi e ricoveri in terapia intensiva Faq dpcm gennaio, le regole per gli ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Faqgennaio 2021 – Ultimi aggiornamenti. Il Governo ha pubblicato le nuove faq aggiornate all’ultimo. Sul sito ufficiale di palazzo Chigi con le risposte alle domande relative aldel 16 gennaio. Tante lecontenute nel documento: sarà consentito raggiungere le seconde case anche in altre Regioni, come pure ricongiungersi col, anche se si vive in città o regioni diverse. Stop all’asporto per pub e bar dopo le 18. In zona gialla restano chiuse ancora palestre e piscine, ma si può andare nei circoli sportivi per svolgere attività all’aperto. Andiamo a vedere cosa si potrà fare nel dettaglio. leggi anche l’articolo —> Covid, con la vitamina D meno decessi e ricoveri in terapia intensiva Faqgennaio, leper gli ...

Adnkronos : Nuovo #Dpcm, spostamenti e #secondecase le faq del governo - MBoldoni : RT @MarcoCantamessa: Nella nuova Italia non ci si limita a limitare le libertà con DPCM. Diventa normale che un funzionario addetto alle FA… - alexa5313 : RT @MarcoCantamessa: Nella nuova Italia non ci si limita a limitare le libertà con DPCM. Diventa normale che un funzionario addetto alle FA… - movtionsickness : RT @DomenicoGaudia1: L'italiano è quella fantastica lingua in cui puoi dire e scrivere interi manuali senza MAI davvero essere chiaro. Ques… - Giornaleditalia : Dpcm, le Faq del governo: ecco cosa si può fare e cosa no -