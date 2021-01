Esultò su Fb per morte Santelli: prof Castellaro indagata (Di giovedì 21 gennaio 2021) Paola Castellaro, docente genovese ed ex attivista 5 stelle, indagata per diffamazione aggravata: scrisse su Facebook un post choc dopo la morte di Jole Santelli “Evvai! Una mafiosa di meno!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio, ecc.ecc.”. Paola Castellaro, docente genovese ed ex attivista 5 stelle, il 15 ottobre scorso scrisse questo post choc su Facebook il giorno della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 21 gennaio 2021) Paola, docente genovese ed ex attivista 5 stelle,per diffamazione aggravata: scrisse su Facebook un post choc dopo ladi Jole“Evvai! Una mafiosa di meno!!! Speriamo chiami Silvio, Giorgio, Sergio, ecc.ecc.”. Paola, docente genovese ed ex attivista 5 stelle, il 15 ottobre scorso scrisse questo post choc su Facebook il giorno della… L'articolo Corriere Nazionale.

mefisto94_ : Io che esulto per la cessione di Conti ma poi leggo che l'obbligo di riscatto è legato alla salvezza - TZstan_ : RT @lessoconlapeara: tommaso si è 'avvicinato a rosalinda per strategia e non ha umanità' disse colei che quando rosa ebbe un attacco di pa… - lessoconlapeara : tommaso si è 'avvicinato a rosalinda per strategia e non ha umanità' disse colei che quando rosa ebbe un attacco di… - rocco_lando : Esultò sui social per la morte della Santelli, prof indagata - Er_Sor_Claudio : di solito non esulto per le disgrazie degli altri ma per questo qua farò una eccezione -