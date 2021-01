Ercolano | al Museo Archeologico Virtuale per riaccendere le luci della cultura

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti(Na) – Dal 25 gennaio, dal lunedì al venerdì, il MAV, ildi, riapre al pubblico in piena sicurezza. E il 27 gennaio nella Giornatamemoria, per non dimenticare la tragedia dell’olocausto, inaugurerà in loco l’installazione “Die Neue Bewegung” dell’artista napoletano Christian Leperino. Per ilMAV questa ripartenza rappresenta un ritorno al futuro: la narrazione di quella che fu la grande bellezza delle città e delle dimore romane alle pendici del Vesuvio e non solo, primadevastante e tragica eruzione del 79 d.C., attraverso la magia tecnologica dell’ultima versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato ...