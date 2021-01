È morta l'attrice Nathalie Delon, ex moglie di Alain (Di giovedì 21 gennaio 2021) È morta l’attrice Nathalie Delon, l’ex moglie di Alain Delon, all’età di 79 anni. A darne notizia, il figlio, Anthony Delon, che ha reso noto anche la causa della morte: “Mia madre - ha detto - è morta questa mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti. È morta per un cancro che è stato rapido”. L’attrice francese fu protagonista in diversi film, come “Il Samurai” di Jean-Pierre Melville, al fianco di Alain Delon, all’epoca ancora suo marito anche se il rapporto tra i due era già logoro. I due divorziarono nel 1969, dopo che Alain lasciò Romy Schneider per sposarla nell’agosto 1964. Successivamente, la coppia si trasferì poi a Los Angeles ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 21 gennaio 2021) Èl’, l’exdi, all’età di 79 anni. A darne notizia, il figlio, Anthony, che ha reso noto anche la causa della morte: “Mia madre - ha detto - èquesta mattina alle 11, a Parigi, circondata dai suoi affetti. Èper un cancro che è stato rapido”. L’francese fu protagonista in diversi film, come “Il Samurai” di Jean-Pierre Melville, al fianco di, all’epoca ancora suo marito anche se il rapporto tra i due era già logoro. I due divorziarono nel 1969, dopo chelasciò Romy Schneider per sposarla nell’agosto 1964. Successivamente, la coppia si trasferì poi a Los Angeles ...

