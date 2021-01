Diretta Lazio - Parma ore 21.15: dove vederla in tv e probabili formazioni (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA - La Lazio post derby si tuffa nella Coppa Italia. Ecco l'esordio agli ottavi contro il Parma: "Io e la Lazio ci teniamo a questa competizione" , le parole di Simone Inzaghi alla vigilia. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 21 gennaio 2021) ROMA - Lapost derby si tuffa nella Coppa Italia. Ecco l'esordio agli ottavi contro il: "Io e laci teniamo a questa competizione" , le parole di Simone Inzaghi alla vigilia. Il ...

sportli26181512 : Diretta Lazio-Parma ore 21.15: dove vederla in tv e probabili formazioni: I biancocelesti di Inzaghi affrontano in… - sportface2016 : #Lazio e #Parma si affronteranno nel match valevole per gli ottavi di finale di #CoppaItalia 2020/2021: tutte le in… - statodelsud : Covid Lazio, 1.281 contagi in quasi 29mila test. DIRETTA - Pino__Merola : Covid Lazio, 1.281 contagi in quasi 29mila test. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lazio, 1.281 contagi in quasi 29mila test. DIRETTA -