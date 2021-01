Covid, a Lecco diminuscono i pazienti gravi. In 24 ore sono morte altre due persone (Di giovedì 21 gennaio 2021) Lecco, 21 gennaio 2021 " Diminuiscono i malati di Covid ricoverati in ospedale in provincia di Lecco e diminuiscono anche i pazienti più gravi . Attualmente sono 178 in tutto i pazienti con Covid ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021), 21 gennaio 2021 " Diminuiscono i malati diricoverati in ospedale in provincia die diminuiscono anche ipiù. Attualmente178 in tutto icon...

_Introducing_me : RT @lecco_notizie: Covid. 2.234 nuovi positivi in Lombardia (5,9%), +102 a Lecco - lecco_notizie : Covid. 2.234 nuovi positivi in Lombardia (5,9%), +102 a Lecco - qn_giorno : Rischio assembramenti in pullman, un'app per tornare a scuola in sicurezza - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadico: #Covid: 13.571 casi in Italia con 524 vittime A Como 175 positivi, 16 a Lecco e 55 a Sondrio - lecco_notizie : Calolzio. 196 morti nell’anno del covid, +62 rispetto al 2019. Crollano i matrimoni -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lecco COVID: CALA LA PRESSIONE SUGLI OSPEDALI LECCHESI Lecco FM Il Covid lecchese 20/1. Nuovi casi: a Lecco +22, in provincia +102

Lecco (Lècch) - Covid in ripresa nella provincia di Lecco dove, da ieri, si registrano +102 nuovi contagiati. A Lecco città +22 casi. In Lombardia eseguiti 37.713 tamponi nelle ultime 24 ore e sono 2.

Covid, a Lecco diminuscono i pazienti gravi. In 24 ore sono morte altre due persone

Lecco, 21 gennaio 2021 – Diminuiscono i malati di Covid ricoverati in ospedale in provincia di Lecco e diminuiscono anche i pazienti più gravi. Attualmente sono 178 in tutto i pazienti con Covid rico ...

Lecco (Lècch) - Covid in ripresa nella provincia di Lecco dove, da ieri, si registrano +102 nuovi contagiati. A Lecco città +22 casi. In Lombardia eseguiti 37.713 tamponi nelle ultime 24 ore e sono 2.Lecco, 21 gennaio 2021 – Diminuiscono i malati di Covid ricoverati in ospedale in provincia di Lecco e diminuiscono anche i pazienti più gravi. Attualmente sono 178 in tutto i pazienti con Covid rico ...