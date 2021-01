Cooperativa Arcobaleno, 29 anni di una storia diventata un patrimonio per Torino (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ci chiamavano ‘la Cooperativa dei tossici’, ora offriamo un servizio essenziale per la città”. Sorride Tito Ammirati, presidente della Cooperativa Arcobaleno di Torino, nel raccontare la storia di quella che negli anni è diventato un piccolo patrimonio cittadino, un esempio di inclusione e impegno sociale. Costituita nel 1992, il prossimo settembre festeggerà i suoi 29 anni. Ma il tempo non sbiadisce i ricordi del percorso straordinario partito da un piccolo gruppo. “I primi soci erano circa una decina, un gruppo quanto mai eterogeneo, ma nato da una comunanza di esperienze ed esigenze. Ovvero tutti avevano terminato il percorso all’interno del servizio semi residenziale del ‘Gruppo Abele’ per il recupero di persone con dipendenze”, racconta Ammirati. ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 21 gennaio 2021) “Ci chiamavano ‘ladei tossici’, ora offriamo un servizio essenziale per la città”. Sorride Tito Ammirati, presidente delladi, nel raccontare ladi quella che negliè diventato un piccolocittadino, un esempio di inclusione e impegno sociale. Costituita nel 1992, il prossimo settembre festeggerà i suoi 29. Ma il tempo non sbiadisce i ricordi del percorso straordinario partito da un piccolo gruppo. “I primi soci erano circa una decina, un gruppo quanto mai eterogeneo, ma nato da una comunanza di esperienze ed esigenze. Ovvero tutti avevano terminato il percorso all’interno del servizio semi residenziale del ‘Gruppo Abele’ per il recupero di persone con dipendenze”, racconta Ammirati. ...

Tito Ammirati, presidente della cooperativa Arcobaleno di Torino racconta l'esperienza di inclusione di questa cooperativa sociale ...

