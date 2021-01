Conti pubblici | Gualtieri a Ue | ' nel 2021 deficit pil all' 8 | 8% | debito pil al 157% in 2020'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Ilprevisto per ilsalirà all'8,8% del pil contro 7% stimato dal governo in precedenza al netto delle revisioni alla prevenzione di crescita del pil che potremmo introdurre in una fase successiva". E' quanto sottolinea il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto, nella lettera inviata al Vice presidente della Commissione Europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario all'Economia, Paolo Gentiloni. Per il, rileva, "la stima delresta al 10,8% del pil, in aumento dall'1,6% pil nel 2019. Il Governonua a puntare a undel 4,7% nel 2022 e del 3% nel 2023". Per quanto riguarda il rapporto/pil, sottolinea il ministro, "è salito al ...