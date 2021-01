Conte convoca per oggi Cgil, Cisl e Uil: «Cominci una nuova fase di dialogo» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo chiedevano al governo da mesi. Ieri sono stati finalmente acContentati. Cgil, Cisl e Uil sono stati convocati per questa mattina a palazzo Chigi da Giuseppe Conte per confrontarsi sul «Piano nazionale di ripresa e resilienza», il documento per utilizzare le risorse europee del Recovery fund e del Next generation Eu. Probabilmente poi il governo illustrerà ai sindacati il quinto decreto Ristori, in via di definizione. Anche i sindacati erano contrari alla task force prevista nella prima bozza del piano, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo chiedevano al governo da mesi. Ieri sono stati finalmente acntati.e Uil sono statiti per questa mattina a palazzo Chigi da Giuseppeper confrontarsi sul «Piano nazionale di ripresa e resilienza», il documento per utilizzare le risorse europee del Recovery fund e del Next generation Eu. Probabilmente poi il governo illustrerà ai sindacati il quinto decreto Ristori, in via di definizione. Anche i sindacati erano contrari alla task force prevista nella prima bozza del piano, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ilfoglio_it : Il portavoce del premier Conte, Rocco #Casalino, sarà audito dal Copasir: sotto la lente d'ingrandimento la gaffe d… - ilfoglio_it : #Casalino, il portavoce di #Conte, sarà ascoltato dal Copasir sulla base di 'tematiche emerse nella contingenza'.… - ilfoglio_it : Il Comitato Parlamentare della Sicurezza della Repubblica (Copasir) ha reso noto che ha intenzione di calendarizzar… - Paola_zrz : RT @Agenzia_Ansa: #Governo, i leader del centrodestra al #Quirinale. 'Con questo Parlamento non si può lavorare'. #Renzi convoca i gruppi d… - sergimagugliani : RT @Virus1979C: Conte convoca il Cdm per cedere la delega ai Servizi: in pole l'ambasciatore Pietro Benassi. (Repubblica) -

Ultime Notizie dalla rete : Conte convoca Recovery plan. Conte convoca i sindacati a Palazzo Chigi Rai News Consiglio dei ministri, sul tavolo la delega dei servizi segreti. In pole Benassi

La riunione convocata alle 22: l’incarico sarà affidato al consigliere diplomatico del presidente del Consiglio ...

Consiglio dei ministri convocato alle 22, sul tavolo anche la delega ai Servizi segreti: tra i favoriti Pietro Benassi

E’ stato convocato intorno alle ore 22 di questa sera, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, secondo le stesse fonti, ci sarà anche la cessione della delega ...

La riunione convocata alle 22: l’incarico sarà affidato al consigliere diplomatico del presidente del Consiglio ...E’ stato convocato intorno alle ore 22 di questa sera, a quanto si apprende da fonti di governo, il Consiglio dei ministri. Sul tavolo, secondo le stesse fonti, ci sarà anche la cessione della delega ...