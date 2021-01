Benevento-Torino 22 gennaio ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - mondosportivobr : ???? #BeneventoTorino #SerieA #Benevento (3-5-2) Montipò; Tuia, Glik, Barba; Improta, Hetemaj, Viola, Ionita, Tello… - ottopagine : Benevento - Torino, esordio per Viola: sarà il capitano #Benevento - calciomercatoit : ??Le FORMAZIONI UFFICIALI di #BeneventoTorino: #Benevento (3-5-2) Montipò; Tuia, Glik, Barba; Improta, Hetemaj, V… - GruppoEsperti : #Benevento (4-3-2-1): Montipò; Improta, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Tello, Caprari; Lapadula… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Torino

Prima scelte di Davide Nicola senza stravolgere nulla: 3-5-2 con Ricardo Rodriguez al fianco di Izzo e Lyanco, in vanti Zaza a fare coppia con Belotti. BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; ...Una sfida che avrà un valore particolare per Davide Nicola il quale siederà per la prima volta sulla panchina del Toro. Un match importante per i granata per uscire dalla zona retrocessione, contro un ...